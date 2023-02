Ja, sagt die Wissenschaft. 2020 haben Forscher aus verschiedenen Ländern in einer umfassenden Untersuchung herausgefunden, dass die genetische Veranlagung in Familien keinen Einfluss auf das Geschlecht der Kinder habe. Es gibt also in Familien keine angeborene Tendenz hin zu einem bestimmten Geschlecht des Nachwuchses. Vielmehr ergibt sich dieses bei der Zeugung zufällig.