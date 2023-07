Passend zum derzeitigen Hype um die Kultpuppe Barbie und den gleichnamigen Film, der am 20. Juli in die deutschen Kinos kommt, präsentiert sich Hilton in einem pinken Hausanzug mit Herzchen. «Diese Barbie ist eine Mama», erklärt sie im Kommentar dazu, bevor sie darauf eingeht, wie sehr sie ihren Sohn liebt.