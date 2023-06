Nicht unbedingt, sagt die Zürcher Paartherapeutin Ursina Brun del Re im Interview mit der Schweizer Illustrierten. Laut ihrer Erfahrung ist es oft so, dass es Paaren einfacher fällt, sich gemeinsam für ein erstes Kind zu entscheiden. Dass in der Frage, ob man weitere gemeinsame Kinder zeugen möchte, gegensätzliche Vorstellungen zum Vorschein kommen, sei nur natürlich: «Ins erste Kind schlittern viele Paare einfach so mal rein. Man weiss ja nicht genau, was da auf einen zukommt. Beim zweiten Kind ist das eine andere Sache. Man kann viel besser einschätzen, was es bedeutet, noch ein Baby zu bekommen. Da ist es umso wichtiger, dass man gut auf das Herz und den Kopf hört, dass man sich als Paar hinsetzt und redet. Fragen wie ‹Warum wollen wir ein weiteres Kind› und ‹Warum wollen wir nicht› soll man sich gemeinsam ehrlich stellen und beantworten.»