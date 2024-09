Gestartet wurde auf dem White Waltham Airfield in Berkshire, zwanzig Minuten von Wohnsitz der Familie in Windsor entfernt. In einem Konvoi mit drei Autos seien Prinzessin Catherine und Prinz William angekommen. Anschliessend warteten die Eltern am Boden, während ihr Sohn abhob. Dieser war mit einem Fluginstruktor unterwegs und landete nach knapp einer Stunde wieder sicher am Boden.