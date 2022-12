Cressida Bonas war besessen davon, endlich schwanger zu werden

Ende November hat sich Cressida Bonas' (33) sehnlichster Wunsch erfüllt: Die Ex-Freundin von Prinz Harry (38) hat ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Ein Wunder, an das Cressida kaum mehr zu glauben wagte. Zwei Jahre lang versuchte sie vergeblich, schwanger zu werden. In einem persönlichen Brief, der in der britischen Zeitung «The Times» veröffentlicht wurde, erzählt Cressida, mit welchen belastenden Situationen sie auf ihrem Weg zu Schwangerschaft konfrontiert war.