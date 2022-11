Diese Stars wurden trotz Unfruchtbarkeit Mutter

Seelen-Streptease, um anderen Betroffenen zu helfen

Die unglaublichste Geschichte machte aber wohl Tanja Szewczenko (45) durch. Auf dem Weg zu ihrer heute fünfköpfigen Familie musste die einstige Eiskunstläuferin und Schauspielerin («Unter uns», «Alles was zählt») jahrelang leiden, erlitt vier Fehlgeburten, schwebte sogar selbst in Lebensgefahr, durchlebte Monat für Monat jene Enttäuschung, wenn es trotz Behandlung in der Kinderwunschklinik wiedermal nicht klappte – und wurde schliesslich auf natürlichem Weg nochmals schwanger: mit Zwillingen! Um die Gespräche rund um die Themen Fehlgeburt und Kinderwunsch zu enttabuisieren und damit anderen Betroffene zu helfen, teilt sie ihren Weg in ihrem neuen Buch «Durch die Hölle zum Glück».