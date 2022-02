ICSI: Die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion, kurz ICSI, kommt bei sehr geringer Spermienqualität zur Anwendung. «Mittlerweile macht sie einen Grossteil der Kinderwunsch-Behandlungen aus, denn eine eingeschränkte Spermienqualität ist weltweit ein sehr häufiges Problem», sagt Prof. Brigitte Leeners, Direktorin der Klinik für Reproduktions-Endokrinologie am Universitätsspital Zürich in einem Interview mit der Schweizer Illustrierten. Bei dieser Methode injizieren die Embryologen im Labor ein einzelnes Spermium direkt in einer reifen Eizelle. Danach wird, falls die Behandlung erfolgreich war, ebenfalls ein wenige Tage altes Embryo in der Gebärmutterhöhle der Frau platziert.