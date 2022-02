Während Adoption offenbar gemeinhin als «Gutmenschen-Akt» gilt, scheint künstliche Befruchtung nicht ganz so hoch angesehen zu sein. Zumindest stehen sehr viel weniger Stars dazu, dank In-Vitro-Fertilisation (IVF) Eltern geworden zu sein, wie das beim Adoptieren der Fall ist. Eine von ihnen ist Michelle Obama (58). Die ehemalige First Lady erzählt in ihrer Autobiografie «Becoming», dass ihre beiden Töchter per IVF entstanden sind. Model Chrissy Teigen (36) ist grundsätzlich für ihre Offenheit bekannt. So machte auch sie nie ein Geheimnis daraus, dass sie ihre beiden Kinder nicht auf natürlichem Weg empfangen hat. Und auch nicht daraus, wie sehr sie gelitten hat, und wie unfair sie es empfand, nicht so einfach schwanger werden zu können wie andere Frauen.