Am Internationalen Tag der Biodiversität von vergangener Woche nahm Prinz Oscar mit Mama Victoria an einer Exkursion in einen Stockholmer Naturpark teil, organisiert vom WWF. Die vielfältige Tierwelt in dem Park, der vor allem bei Vogelbeobachtern beliebt ist, hat ihn offensichtlich in den Bann gezogen: Auf den Bildern, die das Königshaus auf Instagram veröffentlicht hat, ist der Prinz zu sehen, wie er völlig vertieft Notizen macht, einer Fachfrau zuhört und mit einem Fernrohr Beobachtungen macht.