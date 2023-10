Wenn beide Elternteile Dyslexie haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr Nachwuchs ebenfalls von der Lernstörung betroffen sein wird. So auch bei Beatrices und Edoardos zweijähriger Tochter Sienna. «Als betroffene Eltern werden wir herausfinden, ob unsere Kinder ebenfalls Dyslexie haben und wie wir sie am besten unterstützen können», sagt Prinzessin Beatrice. Noch ist Sienna zu jung, um eine diesbezügliche Abklärung zu durchlaufen. Sollte die Kleine jedoch ebenfalls von einer Lese-Rechtschreibschwäche betroffen sein, will Beatrice sie mit ihrem persönlichen Erfahrungsschatz und Wissen eng begleiten.