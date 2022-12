So gelingt die Beziehung zwischen Stiefmutter und Stiefkind

Normalerweise lässt Prinzessin Beatrice (34) die Öffentlichkeit kaum an ihrem Familienglück teilhaben. So hielt sie etwa den Namen ihrer Tochter Sienna, die am 18. September 2021 zur Welt kam, länger geheim als jeder Royal zuvor. Auch offizielle Bilder der Kleinen gibt es keine. Die Geburt verkündeten Beatrice und ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi (39) mit einem Bild, auf dem lediglich die Fussabdrücke von Sienna zu sehen waren.