Stellt euch vor, es gibt einen Ort, an dem ein Kind immer wieder Neues lernen darf, ohne dass es sich wie Lernen anfühlt. An dem es in eine wundervolle Welt eintauchen kann und dabei ganz nebenbei sein Allgemeinwissen vergrössert. Einen naturnahen Platz, der alle Sinne bereichert und an dem sich die ganze Familie wohl fühlt. Würdet ihr da als Eltern auch gerne Zeit verbringen?