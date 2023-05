Streit vor Kindern – ein NoGo?

Was die angeblichen lauten Streitereien in den eigenen geschätzt 120 Palastwänden der Familie Wales angeht: da darf man wohl ein Auge zudrücken. Es scheint, als wäre kein Elternpaar der Welt vor Fehlern gefeit. Und mittelgut ist oft gut genug. Auf jeden Fall besser als perfekt. Warum das so ist, erfahrt ihr hier.