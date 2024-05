In ihrer südlichen Wahlheimat geniesst Eugenie ein Leben abseits des Rummels um die royale Familie. Sie habe sich in England unter ständiger Beobachtung gefühlt, sagte die Prinzessin in einem Interview. Besonders, da sie nach der Geburt von Ernest mit ihrem Körper gehadert habe. «Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber die Sache mit dem Körper nach der Geburt macht mich wahnsinnig – Ich finde es wirklich schwierig, die Babypfunde loszuwerden.» Ausserdem verspüre sie einen Druck aus der Gesellschaft, dass dies möglichst rasch passieren müsste. An der Algarve geniesst sie ein gewisses Mass an Anonymität.