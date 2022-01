Dass man in den Ferien mit mehreren Generationen oder aber auch mit anderen Elternpaaren und Kindern so gelassen und entspannt bleibt, ist keine Selbstverständlichkeit. Zwar bietet ein Urlaub mit einer befreundeten Familie viele Vorteile: Man kann sich etwa gegenseitig beim Hüten abwechseln und so auch ein wenig Paarzeit geniessen. Man teilt die Kosten und die Kinder haben mehr Spielkameraden zur Auswahl ...