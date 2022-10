Regula Späni und Stefan Bürer sind Grosseltern

«Jetzt kann ich es endlich offiziell machen: Ich bin frisch verliebt, und erst noch in einen sehr viel jüngeren Mann», schreibt «Sportdate»-Moderatorin Regula Späni (57) auf Instagram. Muss sich ihr Mann Stefan Bürer (59), Kommunikationsleiter bei den Rapperswil-Jona Lakers, etwa Sorgen machen? Im Gegenteil. Baby Luis machte ihn und seine Frau erstmals zu Grosseltern. Am 14. Oktober erblickte der Kleine das Licht der Welt. Seine Mama ist Sari (22), die älteste Tochter der beiden ehemaligen SRF-Aushängeschilder. «Alle sind gesund und munter, wir sind stolz, glücklich und dankbar, den kleinen Mann in unserer Familie zu haben», sagt Regula.