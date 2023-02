Rihanna ist schwanger mit ihrem zweiten Kind!

Rihanna (34) ist wieder schwanger! Was die Fans sofort vermuteten, als die Sängerin an der Super-Bowl-Halbzeitshow in einem knallroten Outfit ihren Körper präsentierte, ist nun Gewissheit: Rihanna wird zum zweiten Mal Mutter – und sie ist, ganz nebenbei, die erste schwangere Frau, die je am grössten Sportspektakel der Welt auf der Showbühne stand.