Robbie Williams' Tochter begeistert mit ihren Singkünsten

Während Papa Robbie entspannt in einem Sessel sitzt und sich von einer Make-up-Artistin mit Puder abtupfen lässt, tänzelt Klein-Colette in weisser Rüschenbluse und süssen Schwan-Leggings vor ihm hin und her und singt den unverkennbaren Refrain des Lieds mit. Das Gesicht der Zweijährigen zeigt der Popstar zwar nicht, dem Herzigkeits-Faktor tut dies aber keinen Abbruch. Auch Robbie zeigt sich in der Szene von seiner weichen Seite, ist er doch sichtlich stolz auf sein Mädchen und hebt es am Schluss zum Schmusen zu sich auf das Sofa.