Normalerweise, wenn Stars erstmals nach einer Geburt wieder ihren Körper präsentieren, hinterlässt das bei vielen Betrachterinnen keine wohligen Gefühle. Sondern eher die Frage: Wie schaffen die das, so schnell wieder in Form zu kommen? Doch es gibt auch andere Beispiele, mit denen es sich leichter identifizieren lässt. Aurora Ramazzotti nach der Geburt von Baby Cesare, zum Beispiel Oder neu Rumer Willis (34), die sich in ihrem veränderten Körper rundum wohl fühlt, wie sie in ihrem Beitrag auf Instagram schreibt.