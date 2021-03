Doch wie immer, wenn sich Stars kurz nach der Geburt schon wieder top in Form präsentieren, gibt es auch kritischere Kommentare dazu. Bei Elsa Hosk spricht wohl besonders eine Followerin vielen Frauen aus der Seele: «Wo ist dein Bauch geblieben?! Ist das echt? Ich freue mich für dich, wie toll du aussiehst, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass dieses Foto andere Frauen, die gerade Babys bekommen haben, stark unter Druck setzt», schreibt sie. Und fügt später noch an: «Auf der anderen Seite: Ich freue mich für dich – du siehst also, ich bin mir nicht 100 Prozent sicher über den Kommentar, den ich zuvor hinterlassen habe. Ich hoffe einfach, dass sich andere Frauen nun nicht unter Druck fühlen, genauso schnell zu ihrer alten Form zurückzufinden – denn der Körper braucht Zeit, um zu heilen.»