So sieht ein After-Baby-Body wirklich aus

Glauben wir den meisten prominenten Damen, kratzt eine Geburt kaum am makellosen Astralkörper. Immherin laufen Models wie Heidi Klum nur acht Wochen nach der Entbindung schon wieder in Unterwäsche über den Laufsteg. Was solche Beispiele mit uns Nicht-Models machen? Sie setzen uns unter Druck. Dehnungsstreifen, schlaffe Haut oder Cellulite schienen in die Welt einer frischgebackenen Mama bis dato nämlich schlichtweg nicht hinein zugehören.