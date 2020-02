Nicht jede Skinny Jeans ist ein Cellulite-Monster

Wer nun panisch dem Kleiderschrank entgegenrennen und alle Skinny Jeans rausschmeissen will, sollte aber erstmal halblang machen. Die Untersuchungen beziehen sich auf extrem enge Hosen, die spürbaren Druck auf die Haut ausüben. Der Tipp der Ärzte lautet deshalb: Skinny Jeans sind okay, aber bei grosser körperlicher Anstrengung solltet ihr eine lockere Jeansform wählen. Das Beugen der Knie kann den Druck nämlich zusätzlich verstärken. Und sowieso sind so enge Modelle doch total unbequem. Also raus aus den Dingern und ab in die Wide Leg Pants – eure Beine werden es euch danken.