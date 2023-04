So können sich Mamas mit ihrem After-Baby-Body versöhnen

Aurora Ramazzotti reiht sich ein in die Schlange prominenter Mütter, die ihren Körper kurz nach der Geburt so zeigen, wie er ist. Model Ashley Graham (35) ist stolz auf ihre Schwangerschatsstreifen, Influencerin Frieda Hodel (41) gab ehrlich zu, mit den Babypfunden zu kämpfen, Hilaria Baldwin (39) präsentiert auch nach mehreren Schwangerschaften ein Six Pack.