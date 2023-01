Zu hören, dass es auch anderen Paaren in den ersten Wochen und Monaten so geht, tut doch einfach gut! Denn noch immer herrscht in unserem Kulturkreis die Meinung, das Ehebett sei der romantischen Paarnähe vorbehalten. In anderen Kulturen existiert jedoch das Modell, dass die Eltern nach der Geburt erst einmal getrennt schlafen. Was rein schlaftechnisch absolut sinnvoll ist. Getrennte Elternbetten müssen in den ersten Monaten mit Baby nämlich nicht zwangsläufig die Paarbeziehung belasten. Im Gegenteil: Vielleicht hilft gerade diese Schlafsituation, die anstrengenden ersten Wochen in einer neuen Familienkonstellation besser zu überstehen – denn sie trägt zu weniger Müdigkeit bei.