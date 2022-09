Ähnliches erzählen nun George Clooney und seine Frau Amal (44) in der amerikanischen TV-Show «CBS Mornings». Seine Frau habe ihm sein Leben vermasselt, scherzt er. «Es war alles so einfach, und jetzt schwirren immer diese Zwillinge um mich herum.» Und dann erzählt er von einem «schweren Fehler», den sie in deren Erziehung gemacht hätten: «Wir brachten ihnen Italienisch bei, sprechen es aber selber nicht», sagt er. «Wir bewaffneten sie also mit einer Sprache, mit der sie uns beleidigen können, ohne dass wir es merken.»