«Und so musste ich zuerst das Stigma überwinden, das ich mir selbst auferlegt hatte», gesteht das Model in einem Beitrag auf Instagram. Heute gelte für sie nicht mehr «Breast is best», sondern «your best is best». Sprich: Jede Frau und jedes Paar muss selbst herausfinden, was für sie und ihr Baby am besten passt, und sich nicht darum kümmern, was andere darüber denken. Denn gerade wenn es ums Thema Ernährung des Babys geht, müssen sich Mütter ja immer wieder – auch ungefragt – anhören, wie sie es machen sollen.