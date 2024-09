Eines vorweg: Verena (75) und René Ast (76) sind wahnsinnig stolz auf ihren Sohn. Zu Recht – über eine Million verkaufte Tonträger in 30 Jahren Karriere sprechen für sich. Ganz unbeteiligt sind die Eltern von Florian Ast (49) nicht an dessen Erfolg. Der Papa opfert seine Garage im Familienheim in Kräiligen BE für den Übungskeller der ersten Band seiner Söhne Florian und Maik und steuert den Bandbus. Die Eltern strecken das Geld für die ersten CD-Aufnahmen vor – «1000 CDs. Auf 900 blieb ich sitzen, den Rest hab ich mehrheitlich verschenkt», so Florian Ast lachend beim Kafi mit den Eltern in deren Garten.