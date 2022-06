Das ist Prinz Williams Spaghetti-Bolo-Rezept

Als Kate und William sich vor 20 Jahren kennelernten, versuchte der Prinz, seine bürgerliche Herzdame mit seinen Kochkünsten zu überzeugen. Wie Herzogin Catherine einst in einem Interview verriet, waren es seine Spaghetti Bolognese, die sie am meisten beeindruckten. So nachhaltig, dass das Rezept heute noch eines der Lieblingsgerichte der Familie Cambridge ist. Zum Glück kann man es ganz einfach nachkochen, denn Prinz William hat es vor zwei Jahren den Autoren des Promi-Kochbuchs «A Taste Of Home» verraten. Und so gehts: