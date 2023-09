So bereitet sich Zaklina auf die Geburt vor

Wovor hast du am meisten Respekt, wenn du an die Zeit nach der Geburt denkst?

Ich habe, wie jedes Mal, grossen Respekt vor der Geburt. Man weiss nie, was da auf einen zukommt. Auch mache ich mir Gedanken darüber, wie es danach sein wird mit zwei so kleinen Kindern. Lily wird im November erst zwei Jahre alt. Ich bin sicher, dass der Anfang herausfordernd wird. Und dann ist da auch noch mein Sohn, der Teenager. Natürlich ist er schon viel selbständiger, aber auch da muss ich als Mama immer ein Auge drauf haben. Vor allem jetzt, wo es um die Lehrstellensuche geht.