Die 25-Jährige studiert aktuell an der Icahn School of Medicine in New York. 2018 hat sie ihr Biologie-Studium an der Stanford University abgeschlossen und sich anschliessend ein Jahr lang dem Springreiten gewidmet. Ein grosser Erfolg für Jennifer: Sie qualifizierte sich für den Weltcup-Final in Paris. Das Reiten verhalf ihr zudem zu ihrem privaten Glück. Dank ihrer grossen Leidenschaft lernte sie den ägyptischen Profi-Reiter Nayel Nassar kennen, mit dem sie seit Januar 2020 verlobt ist.