So bringt Pippa Middleton Familie und Studium unter einen Hut

Bekannt für sportliche Höchstleistungen

Pippa Middleton machte in früheren Jahren immer wieder mit sportlichen Höchstleistungen auf sich aufmerksam. So hat sie 2016 etwa das Matterhorn bestiegen und das 54 Kilometer lange Langlaufrennen Birkebeiner in Norwegen bestritten. 2015 nahm sie am 42 Kilometer langen Safaricom-Marathon in Kenia teil, der als eines der härtesten Rennen der Welt gilt.