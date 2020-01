So cool meistert Eva Padberg Ehe und Kind

Es ist eine alte Pärchen-Weisheit, doch wir können sie nicht genug betonen: Redet miteinander! «Wir mussten lernen, noch mehr als Team zu funktionieren und viel mehr miteinander zu kommunizieren», sagt Padberg. Also nicht Rumwursteln, sich im Ärger abschotten, beleidigt schmollen, sondern wie Eva und Niklas «die Dinge geradeaus ins Gesicht sagen, was einem nicht passt oder was man vom anderen braucht.»