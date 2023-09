Um Abfall zu reduzieren, gibt es mittlerweile diverse Möglichkeiten. So muss im Supermarkt nicht jedes Gemüse in ein separates Plastiksäckli verpackt werden. Besser ist es, stets Mehrzweckbeutel bei sich zu tragen. Weiter ist es nicht nötig, ständig neue Papiersäcke zu kaufen, wenn man seine eigenen Stoffbeutel oder einen ausreichend grossen Rucksack dabei hat. Besonders umweltfreundlich ist das Einkaufen in einem Unverpackt-Laden, in denen man seine Ware in eigene Behälter abfüllt.