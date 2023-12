Begeistert alles kommentieren!

So schwört sie drauf, alles wie eine Sportkommentatorin zu kommentieren, dass das grosse Kind macht, während sie sich um das Baby kümmert. Wenn sie also ihre Babytochter pflegt und ihr kleiner Sohn ebenfalls dabei ist, erzählt sie ihr, was ihr Bruder gerade macht. Das klingt dann zum Beispiel so: