Sie betonte jedoch auch, dass es in der Frage, wann ein neuer Partner die Kinder aus einer früheren Beziehung kennenlernen soll, keine allgemeingültige Antwort gibt. «Ich habe mir die sechs Monate vorgenommen. Aber jeder Mensch nimmt das individuell wahr und für andere mag es anders besser funktionieren. Man muss einfach das tun, was sich für einen selber richtig anfühlt und dabei versuchen, so respektvoll und vorsichtig wie möglich vorzugehen.»