So streng ist Königin Máxima mit dem Taschengeld ihrer Töchter

Die finanzielle Bodenständigkeit, die sie selbst in ihrer Kindheit erlernt hat, will Máxima auch an ihre drei Töchter, die Prinzessinnen Amalia (18), Alexia (16) und Ariane (14) weitergeben. «Manchmal geben die Kinder ihr Geld aus und jammern dann, ihr Taschengeld sei weg.» Darauf antworte sie unnachgiebig: «So lernst du, beim nächsten Mal besser damit umzugehen, aber ich werde dich jetzt nicht retten.»