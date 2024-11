Gönn der Mama etwas Me-Time

Schon klar, wenn deine Partnerin stillt, dann kannst du beim füttern nicht helfen. Du kannst aber sonst überall zur Hand gehen. Beim Wickeln, Baden, Rumtragen. Sei mutig und bring dich von Anfang an ein. Pack das Baby in den Wagen oder in die Trage und macht einen Spaziergang zu zweit. Nichts ist so luxuriös für eine Mama wie eine Dusche oder ein Schläfchen, wenn das Baby ausser Haus ist.