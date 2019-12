So läuft der Alltag von Herzogin Kate ab

Dies ändert jedoch nichts an der Beliebtheit der Schule. Wie die Zeitschrift unter Berufung einer anonymen Quelle weiter schreibt, gibt es eine lange Warteliste. Dies vor allem in der Hoffnung vieler Eltern, sich so mit der royale Familie anzufreunden. Doch auch die Schule selbst geniesst einen ausgezeichneten Ruf. Wie die «Vogue» berichtet, werden Kinder häufig bereits am Tag ihrer Geburt auf die Warteliste gesetzt – und nicht einmal dann ist ihnen ein Platz sicher. Und das, obwohl die Ausbildung mit rund 23'000 Franken pro Jahr nicht gerade günstig ist.