So lernen Kinder früh mehrere Sprachen

Sollten mehrsprachige Kinder in allen gesprochenen Sprachen auch schriftlichen Unterricht nehmen?

Es gibt Kinder, die haben Freude daran, wenn die Eltern am Wochenende noch Fremdsprachenunterricht machen und andere nicht. Da sollten Eltern auf die Persönlichkeit vom Kind achten. In der Sprache zu «baden» ist gut fürs Verstehen und Sprechen. Wenn man eine Sprache aber mit allen Fähigkeiten, also auch das Lesen und Schreiben, beherrschen will, braucht es mehr Training. Das kann in einer schulischen Form oder in einem Sprachkurs passieren.