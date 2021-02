In Grossbritannien revolutionieren Herzogin Kate, 39, und Prinz William, 38, das Time-out. Wenn George, 7, Charlotte, 5, und Louis, 2, unartig sind, schicken sie die Kinder nicht zum Nachdenken ins Zimmer, sondern setzen sich mit ihnen aufs Sofa, um die Situation zu besprechen. So lernen die drei, Konflikte konstruktiv auszutragen, und fühlen sich in emotionalen Situationen nicht im Stich gelassen, sondern ernst genommen.