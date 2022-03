In ihrer Rede erzählte Sam die Geschichte ihrer Geburt während der Endrunde der US-Open 2007 – die Tiger Woods nicht gewann. Sie erzählt, wie ihr Vater ein Playoff erzwang, den Sieg jedoch knapp verfehlte. «Er musste dann zum Flughafen eilen, flog von Pittsburgh nach Orlando und fuhr zum Winnie-Palmer-Spital. Innerhalb von fünf Minuten nach Betreten des Krankenzimmers, immer noch in seinem roten Golfhemd, wurde ich am 18. Juni geboren», so Sam. «Er mag an diesem Tag verloren haben, aber er hat das grösste Geschenk von allen gewonnen.»