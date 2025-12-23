So schön war die Adventszeit der royalen Familien

Norwegen: Weihnachten mit Pflegenden und Heimbewohnenden

Kurz vor Weihnachten gab es von der norwegischen Königsfamilie keine schönen Nachrichten: Mette-Marits (52) Lungenfibrose hat sich in den letzten Monaten so sehr verschlechtert, dass die Kronprinzessin eine Lungentransplantation benötigt. Trotzdem liess sie es sich in der Adventszeit nicht nehmen, sich um andere zu kümmern. Am 18. Dezember besuchte sie mit Kronprinz Haakon (52) und den gemeinsamen Kindern Prinzessin Ingrid Alexandra (21) und Prinz Sverre Magnus (20) ein Pflegeheim. Die ganze Familie genoss mit den Bewohnenden das Mittagessen und sogar gesungen wurde zusammen.