So schön war die Adventszeit der royalen Familien

Monaco: Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella verteilen Geschenke
In Monaco war die Fürstenfamilie diesen Advent besonders aktiv: Fürstin Charlène (47) und Fürst Albert (67) nahmen gleich mehrere Termine mit ihren Kindern Prinzessin Gabriella (10) und Prinz Jacques (10) wahr. Bereits Ende November liessen sie gemeinsam die Weihnachtsbeleuchtung vor dem Casino erstrahlen. Wenige Tage später eröffnete die Familie das Weihnachtsdorf, das «Village de Noël». Am 17. Dezember folgte die traditionelle Bescherung im Hof des Fürstenpalastes, bei der Geschenke an monegassische Kinder verteilt wurden.
Und natürlich durfte auch die Weihnachtskarte der Fürstenfamilie nicht fehlen: Diese kam bereits am 7. Dezember über Instagram in Form eines neuen Familienfotos vor dem Weihnachtsbaum. Ein besonderes Detail: auch der herzige Chihuahua Harley durfte zwischen Fürstin Charlène und Prinzessin Gabriella Platz nehmen.
Luxemburg: Prinz Charles und Prinz François schmücken den Weihnachtsbaum
Neue Familienfotos gab es auch aus Luxemburg: Grossherzog Guillaume (44), der erst vor wenigen Monaten die Amtsgeschäfte von seinem Vater übernommen hatte, und Grossherzogin Stéphanie (41) posierten mit ihren zwei Kindern Kronprinz Charles (5) und Prinz François (2) vor einem Weihnachtsbaum. Die zwei Klein-Prinzen konnten sogar noch selber beim Schmücken mithelfen, wie in der Bilder-Galerie auf Instagram zu sehen ist. Dazu sendeten sie die besten Wünsche für die Festtage.
Schweden: Alle Enkelkinder von Königin Silvia versammelt
Auch am Königshof von Schweden wurde der Weihnachtsbaum geschmückt – und zwar von Königin Silvia (82) zusammen mit allen ihren Enkelkindern Prinzessin Estelle (13), Prinzessin Leonore (11), Prinz Nicolas (10), Prinz Alexander (9), Prinz Oscar (9), Prinz Gabriel (8), Prinzessin Adrienne (7) und Prinz Julian (4). Sogar Prinzessin Ines, die erst im Februar geborene Tochter von Prinzessin Sofia (41) und Prinz Carl Philip (46), war dabei und genoss die Zeit abwechselnd betreut von Grossmutter Silvia und von ihren Geschwistern, Cousinen und Cousins.
Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip veröffentlichten ausserdem nochmals separate Weihnachtsgrüsse und wünschten mit einem Video ihrer Kinder allen einen schönen dritten Advent.
Dänemark: Feiern mit den Mitarbeiteten
Von der Grossmutter bis zu den Enkelkindern waren auch in Dänemark fast alle dabei – hier aber bei einer vorgezogenen Weihnachtsfeier am 17. Dezember zusammen mit Mitarbeitenden des Königshauses. Zuvorderst marschierten Ex-Königin Margrethe (85), an ihrer Seite Kronprinz Christian (18) und daneben Königin Mary (53) und König Frederik von Dänemark (57) in den Rittersaal des Königsschlosses, wo sich rund 450 Gäste versammelt hatten. Auch Prinzessin Isabella (18) und Prinz Vincent (14) feierten mit.
Einzig die Zwillingsschwester von Prinz Vincent, Prinzessin Josephine (14), war auf den Bildern nirgends zu sehen. Anders zwei Wochen zuvor, als Mary und Frederik mit ihren vier Kindern den Weihnachtsbaum schmückten und auch die Öffentlichkeit teilhaben liessen.
Norwegen: Weihnachten mit Pflegenden und Heimbewohnenden
Kurz vor Weihnachten gab es von der norwegischen Königsfamilie keine schönen Nachrichten: Mette-Marits (52) Lungenfibrose hat sich in den letzten Monaten so sehr verschlechtert, dass die Kronprinzessin eine Lungentransplantation benötigt. Trotzdem liess sie es sich in der Adventszeit nicht nehmen, sich um andere zu kümmern. Am 18. Dezember besuchte sie mit Kronprinz Haakon (52) und den gemeinsamen Kindern Prinzessin Ingrid Alexandra (21) und Prinz Sverre Magnus (20) ein Pflegeheim. Die ganze Familie genoss mit den Bewohnenden das Mittagessen und sogar gesungen wurde zusammen.
Schon am Tag zuvor hatten Mette-Marit und Haakon einen gemeinsamen Auftritt mit Ingrid Alexandra und Sverre Magnus, als sie in der Schlosskapelle zusammen mit Vertretenden des Rettungsdienstes Weihnachten feierten.
Belgien: Weihnachtskonzert mit Prinzessinnen
Auch in Belgien gab es quasi ein Vor-Weihnachtsfest – oder zumindest ein Weihnachtskonzert: Am 17. Dezember empfingen König Philippe (65) und Königin Mathilde (52) dazu rund 550 Gäste im Königspalast. Mit dabei auch Kronprinzessin Elisabeth (24) und ihre jüngere Schwester Prinzessin Eleonore (17), die beide in eleganten, dunklen Glitzerkleidern erschienen und damit den goldenen Auftritt ganz ihrer Mutter Mathilde überliessen.
Grossbritannien: Prinzessin Kate und Prinz William zeigten sich endlich wieder mit den Kindern
Auch bei den britischen Royals war im Advent Familienzeit! Nur selten sieht man Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) zusammen mit allen ihren drei Kindern bei einem Auftritt. Zum traditionellen Weihnachtskonzert, das Prinzessin Kate alljährlich in der Westminster Abbey organisiert, kamen am 5. Dezember aber auch Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Und rund 1600 weitere Gäste. Sie alle genossen Auftritte unter anderem von Kate Winslet (50), Chiwetel Ejiofor (48) sowie Sängerin Katie Melua (41).
Wenige Tage später verschickten König Charles (77) und Königin Camilla (78) ihre Weihnachtsgrüsse – erstaunlicherweise mit eher frühlingshaftem Motiv. Und am 18. Dezember machten es ihnen Kate und William gleich und wünschten mit einem Familienbild aus dem Frühling allen «a very Happy Christmas» – das neue Bild zeigen wir euch hier.