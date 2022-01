So tickt Beat Feuz als Papa von Luisa und Clea

Sieht ganz danach aus! Zwar fahren beide Elternteile auf einem sehr guten Niveau Ski, den Fahrstil habe die kleine Clea allerdings ganz klar vom Papa, sagt Mami Katrin, die selbst bei Junioren-Weltmeisterschaften Erfolge feiern durfte. «Clea erinnert mich von ihrem Fahrstil her schon jetzt an Beat. Sie steht sehr stabil auf den Ski und fährt teilweise schon richtig schnell», so die Mama gegenüber «Blick». Die Skirennen sehe sich die Kleine gerne am TV an. Zumindest den Anfang, sagt der Papa: «Sie hat eine Riesenfreude, wenn sie mich im Starthaus sieht. Kaum bin ich aber raus, interessiert es sie nicht mehr, und sie geht wieder spielen.»