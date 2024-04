Ob Luca Hänni tatsächlich ein ADHS abklären liess oder ob er bei sich diese Neurodivergenz, der viele Künstler und Kreativschaffende ihren Erfolg verdanken, nur vermutet, wird aus der Podcastfolge nicht abschliessend klar. Sicher ist jedoch, dass ADHS gerade im Elternalltag echte Superkräfte freischaltet. «ADHS hat viele positive Seiten. Wenn man diese erkennt und einzusetzen lernt, können sie tatsächlich zu Superkräften werden – besonders bezogen auf das Familienleben», sagte Anja Wittwer, Ergotherapeutin mit Behandlungsschwerpunkt ADHS in der Praxis «Im Lot»in Thun BE, in einem früheren Gespräch zur Schweizer Illustrierten. «Menschen mit ADHS sind oft sehr kreativ und denken «out of the box». Das bereichert den Familienalltag ungemein. Viele können sich zum Beispiel super auf das Spiel ihres Kindes einlassen, und es fällt leicht, mit Begeisterung und Ideenvielfalt in die Welt des Kindes einzutauchen.»