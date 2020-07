Fitness- und Lifestyle-Coach Frieda Hodel, 37, wird mit Ehemann Fabio Zerzuben, 37, und Tochter Zuria, 2, die Schweiz entdecken. «Wir werden auch Ferien in Zermatt machen und Schweizer Städte besuchen. Für mich gibt es zwei Landschaften, in denen ich Energie tanken kann: am Meer und in den Bergen. Wir machen bewusst Ferien in der Schweiz, denn so können wir in dieser aussergewöhnlichen Zeit auch die lokalen Unternehmen unterstützen.»