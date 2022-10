Diese Royal-Geschwister sind echt stark

In den 1960er-Jahren schliesslich heirateten Carl Gustafs älteste drei Schwestern und gründeten selber Familien. Und so war es nach dem Tod von Carl Gustafs Mutter im Jahr 1972 Prinzessin Christina, die als einzige ledige Prinzessin ihren Bruder regelmässig an offizielle Anlässe begleitete. Das ging sogar so weit, dass der damals amtierende König Gustav VI. Adolf ihr die eigene, bürgerliche Hochzeit verbot, da «Carl Gustaf nicht alleine im Schloss zurückbleiben» sollte, wie Prinzessin Christina gemäss «Bunte» in ihrem Buch «Tage auf Drottningholm» verrät. Ein Verbot, mit dem sie zu kämpfen hatte, aber das sie akzeptierte. «Es war klar, warum er das machte. Zu dieser Zeit waren wir nicht viele in der Familie. Meine Schwestern lebten im Ausland oder woanders, es gab nur meinen Bruder und mich. Also warteten wir.»