Sonia Kälin (38) wünschte sich von Herzen eine natürlich Geburt. Doch am Ende musste sie ihre zweite Tocher Noemi im April 2023 per Notkaiserschnitt entbinden. «Die alte Naht war bereits geplatzt», so die SRF-Moderatorin. «Das hätte für mich lebensgefährlich werden können.» Nach 12 Stunden Wehen musste sie den Traum von einer natürlichen Geburt deswegen erneut zur Seite legen.