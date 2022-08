Diesen hat Stéphanie Berger nun den Kampf angesagt. Sie habe sehr darunter gelitten, ein Jahr lang keinen Sport treiben zu können (warum das so war, erfahrt ihr unter diesem Link). Nun geniesse sie es, ihren Körper endlich wieder trainieren zu dürfen, verrät Berger in einer Instagram-Story. Denn Sport sei ihr Lebenselixier. Sie brauche ihn, um sich gut zu fühlen. Noch sechs Kilos sollen runter! (Nicht nur) deswegen will sie nun trotz Mini-Maximilian versuchen, eine Selfcare-Routine aufnehmen, die 45 Minuten Training und einen langen Spaziergang pro Tag beinhaltet.