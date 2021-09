Stars, die nie Kinder wollten, verraten ihre Gründe

«Wir haben der Welt dasselbe angetan, was wir auch Frauen antun. Wir nehmen und nehmen und erwarten, dass es immer weiter läuft. Aber die Quelle ist erschöpft. Meine Generation hat einen Scheiss-Planeten überreicht gekriegt und ich weigere mich, ihn so an ein Kind weiterzugeben. Solange ich das Gefühl habe, mein Kind müsste auf einer Welt ohne Fische im Wasser aufwachsen, werde ich keiner weiteren Person zumuten, damit klarzukommen», sagte Miley Cyrus in einem Interview mit dem Magazin Elle.