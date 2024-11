«Stefan weinte vor Freude, ich eher aus Überforderung»

In Niederbipp befinden sich die beiden im «Zentrum» ihrer beiden Leben. Nah bei Stefans Familie in Bern, aber auch nicht weit entfernt von Joanas Mama, die in Kloten ZH zu Hause ist. Vorher wohnten sie in Thun, näher an Stefans Eishockeyklub, dem EHC Visp. Er hat ein Zimmer in der alten Heimat behalten, damit er nicht jeden Tag pendeln muss.